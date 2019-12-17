2019-12-17T20:41:42+03:00
Политика

Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова

Спецслужбы Украины продолжают охранять других представителей администрации Порошенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр ТурчиновАлександр ТурчиновФото: REUTERS
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Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра незалежной Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова.

Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.

На Украине экс-чиновники не имеют право на госохрану, таким образом нарушалось законодательство. Исключение составляют только бывшие президенты страны и члены их семей, при условии, что лидер государства не покинул свой пост в результате импичмента.

Издание сообщает, что до сих пор государственная охрана предоставляется другим сотрудникам администрации экс-президента Украины Петра Порошенко. В этом списке экс-глава украинской Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместитель Виталий Маликов, а также бывший министр обороны незалежной Степан Полторак.

Напомним, Яценюк ушел в отставку в 2016 году, Турчинов покинул свой пост в мае этого года после прихода к власти действующего президента Украины Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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