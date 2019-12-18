Стас Барецкий заявил, что Грета Тунберг его дочь

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-18T13:18:59+03:00

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Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что шведская активистка Грета Тунберг является его дочерью. Он намерен установить отцовство и вовсе не ради пиара, а чтобы защитить девушку от нечестных людей.

- Я знал, что у меня есть дочь, что ее зовут Грета и что она живет в Швеции. Ее мамаша мне фотки присылала. А недавно позвонила и сказала, что дочь стала знаменитой, но у матери другая семья и ей ничего не надо, - объясняет историю шоумен.

По словам Барецкого, матерью девочки является Ника Сазонова, которая раньше жила в Петербурге, в 90-х работала «по отелям», а потом нашла себе мужчину и уехала в Швецию.

- Я ухаживал за ней, но у меня денег не хватило. Она такая, знаете, на деньги велась. А Грета на меня похожа, взгляд такой же. А эта певичка не родная мать девочки, она выросла в приемной семье. С этим в Швеции все просто, - комментирует ФАН Барецкий.

Мужчина уверяет, что пиар ему не нужен. Все что он хочет – это наладить отношения с "дочкой", а может даже помочь ей вернуться в Россию.

В планах у него обратиться к адвокату, чтобы провести процедуру установления отцовства.

- А мне нужно просто установить отцовство. Просто потому, что это мой единственный ребенок. Славы мне не надо, мне ее жалко. Сейчас ее пожуют-пожуют и выплюнут. Бедная девочка, — сказал Барецкий

Ранее шведская школьница оказалась втянута в скандал. До недавнего времени она была аккуратна и четко следовала своим заветам: сохраняла экологию планеты в целостности и сохранности, предпочитая авиаперелетам поездки на поездах и яхтах с солнечными батареями. Но на днях вышел прокол.

- Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то домой! - рапортовала в Твиттере Грета, прикрепив к посту фото, на котором изнуренная долгими переездами школьница тоскливо глядит в сторону

ИСТОЧНИК KP.RU