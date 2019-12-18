Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-18T15:41:08+03:00

Предполагается, что инцидент произошел в ночь на среду. Фото: hk.npu.gov.ua

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Установленный в Харькове памятник русскому писателю Максиму Горькому подвергся нападению вандалов. Скульптуру столкнули с высокого постамента, предположительно, в ночь на среду, 18 декабря.

Утром в тот же день работник коммунальных служб совершал обход территории и обнаружил лишь обломки. Все произошло по адресу Новобаварский проспект, 87. Об этом сообщила пресс-служба полиция Харькова.

Полиция ищет вандалов. Фото: hk.npu.gov.ua

На месте происшествия уже побывала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента и причастные к нему лица устанавливаются.

Сайт kp.ru писал, что в июне этого года харьковские националисты повалил бюст маршалу Георгию Жукову. Поведение радикалов осудили даже в Верховной Раде, а мэр городаГеннадий Кернес пообещал восстановить памятник. Он сдержал свое слово, и через месяц бюст советского военачальника вернули на место.

ИСТОЧНИК KP.RU