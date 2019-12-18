Провал "проекта Гуайдо": Захарова оценила ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-18T18:17:34+03:00

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Тактика лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо провалилась, поскольку у республики есть только один президент - Николас Мадуро. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"События последних месяцев показали настоящий провал "проекта Гуайдо". Он не только погряз в громких коррупционных скандалах, но продолжает политику провокационных действий", - сказала глава пресс-службы во время брифинга. Трансляция выступления велась на странице ведомства в ВК.

Она рассказала, что на днях стало известно о планах оппозиционеров напасть на гарнизоны военнослужащих в штате Сукре с целью захвата арсеналов, и призвала США задуматься - являются ли такие действия демократичными.

"Найти компромиссное решение возможно лишь посредством национального диалога, который начинает приносить конкретные результаты", - подытожила Захарова.

Сайт kp.ru писал, что в начале года Гуайдо объявил себя временным главой государства, а в весной официальный Каракас сообщил о предотвращении попытки государственного переворота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU