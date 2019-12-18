Провал "проекта Гуайдо": Захарова оценила ситуацию в Венесуэле
Тактика лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо провалилась, поскольку у республики есть только один президент - Николас Мадуро. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"События последних месяцев показали настоящий провал "проекта Гуайдо". Он не только погряз в громких коррупционных скандалах, но продолжает политику провокационных действий", - сказала глава пресс-службы во время брифинга. Трансляция выступления велась на странице ведомства в ВК.
Она рассказала, что на днях стало известно о планах оппозиционеров напасть на гарнизоны военнослужащих в штате Сукре с целью захвата арсеналов, и призвала США задуматься - являются ли такие действия демократичными.
"Найти компромиссное решение возможно лишь посредством национального диалога, который начинает приносить конкретные результаты", - подытожила Захарова.
Сайт kp.ru писал, что в начале года Гуайдо объявил себя временным главой государства, а в весной официальный Каракас сообщил о предотвращении попытки государственного переворота.
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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