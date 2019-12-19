2019-12-19T03:55:42+03:00
Политика

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными

В ДНР назвали позицию украинской стороны саботажем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Киев не договорился с ДНР и ЛНР об обмене пленными в ДонбассеКиев не договорился с ДНР и ЛНР об обмене пленными в ДонбассеФото: REUTERS
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Прошедшие накануне в Минске переговоры по вопросу обмена пленными между Украиной и Донбассом провалились: представителям мятежных Донецкой и Луганской народных республик не удалось договориться с переговорщиками от Незалежной.

После заседания трехсторонней контактной группы в белорусской столице представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Киев оказался не готов к обмену и сорвал процесс. В ДНР же и вовсе назвали позицию украинской стороны саботажем.

«К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны – это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже», - сказала журналистам омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Между тем, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что все стороны действительно стремятся осуществить обмен пленными до конца года. По его мнению, участники переговоров в Минске провели «основательную работу», остались только «разные технические и оперативные моменты, которые надо будет еще уточнить», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская говорила, что украинская сторона рассчитывает вернуть домой из Донбасса 77 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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