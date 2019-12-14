СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-14T15:06:55+03:00

Киев заявил, что формула обмена удерживаемых лиц будет известна до Нового года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Украины считает, что договор можно будет достичь после заседания в Минске

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После заседания контактной группы по Донбассу в Минске 18 декабря должна быть известна формула обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал представитель Украины в контактной группе Алексей Резников и отметил, что достичь договоренности до Нового года будет «сложно, но возможно».

«Думаю, она будет понятна после работы 18 декабря в Минске (…) Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская, должна будет финализировать эту историю. И это будет тяжелая миссия», - сказал представитель Киева.

Таким образом Резников прокомментировал заявления президента России Владимира Путина об обмене «всех установленных на всех установленных» и украинского лидера Владимира Зеленского о формуле «всех на всех».

Напомним, вопрос нового этапа обмена главы России и Украины обсуждали в рамках «нормандского саммита» 9 декабря в Париже. Тогда лидеры договорились провести обмен до 31 декабря.

Первый этап обмена был осуществлен 7 сентября по формуле «35 на 35». После чего украинский президент заявил, что открыта не новая, а «первая глава» в российско-украинские отношениях. Российский лидер назвал произошедшие «добрым признаком».

ИСТОЧНИК KP.RU