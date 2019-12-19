2019-12-19T07:22:23+03:00
Политика

Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями

В письме главе Allseas говорится, что акции компании могут сильно подешеветь, если укладка груб для газопровода продолжится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными" санкциями швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб для "Северного потока - 2". Письмо с предостережением было направлено главе фирмы Эдварду Хирема.

В нем говорится, что прокладчика неминуемо ожидают "сокрушительные" последствия, включая существенное снижением стоимости акций компании, если строительство не прекратиться. Это разрушит финансовую жизнеспособность предприятия, даже с учетом того, что Россия платит "значительную сумму денег" за участие в проекте. Текст письма опубликован в Twitter Круза.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями
России рекомендовано активнее изымать незаконные богатства чиновников
Во время эвакуации одного из детсадов в Биробиджане умерла воспитательница
Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа
«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам
Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»
Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек
Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»
«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании
Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами
Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа