Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями

СЕГОДНЯ 07:22 2019-12-19T07:22:23+03:00

В письме главе Allseas говорится, что акции компании могут сильно подешеветь, если укладка груб для газопровода продолжится

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Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными" санкциями швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб для "Северного потока - 2". Письмо с предостережением было направлено главе фирмы Эдварду Хирема.

В нем говорится, что прокладчика неминуемо ожидают "сокрушительные" последствия, включая существенное снижением стоимости акций компании, если строительство не прекратиться. Это разрушит финансовую жизнеспособность предприятия, даже с учетом того, что Россия платит "значительную сумму денег" за участие в проекте. Текст письма опубликован в Twitter Круза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

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ИСТОЧНИК KP.RU