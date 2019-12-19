Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями
Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон пригрозили "фатальными" санкциями швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб для "Северного потока - 2". Письмо с предостережением было направлено главе фирмы Эдварду Хирема.
В нем говорится, что прокладчика неминуемо ожидают "сокрушительные" последствия, включая существенное снижением стоимости акций компании, если строительство не прекратиться. Это разрушит финансовую жизнеспособность предприятия, даже с учетом того, что Россия платит "значительную сумму денег" за участие в проекте. Текст письма опубликован в Twitter Круза.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU