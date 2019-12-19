В резиденции Трампа во Флориде задержали еще одну китаянку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-19T08:33:44+03:00

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Поместье президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич во Флориде продолжает привлекать туристов. Причем некоторым из них удается незаконно проникнуть на территорию Мар-а-Лаго, несмотря на охрану.

Так, в минувшую среду, 18 декабря, за этим застали 56-летнюю китаянку Цзин Лу. Охранники заметили женщину на территорию резиденции и попросили ее уйти, однако через некоторое время она вновь вернулась и сделала несколько фотографий. Тогда сотрудники службы безопасности вызвали полицию.

Согласно данным агентства Associated Press, иностранку задержали. Оказалось, что срок действия ее американской визы истек.

К слову, ранее в этом году за незаконное проникновение в Мар-а-Лаго уже задерживали другую гражданку Китая. Сайт kp.ru писал, что у 33-летней приезжей при себе были два паспорта КНР, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносной программой. Также у женщины в номере нашли устройство, позволяющее обнаруживать скрытые камеры. Ее приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU