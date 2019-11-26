2019-11-26T03:24:02+03:00
В мире

Задержанную в резиденции Трампа китаянку в США приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Ранее американские СМИ писали, что «шпионке» грозит до шести лет заключения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Резиденция Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во ФлоридеРезиденция Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во ФлоридеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 ноября, американский суд приговорил китаянку Чжан Юцьзин, которую весной задержали во флоридской резиденции президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго», к восьми месяцам тюрьмы.

Такое решение суд Южного округа штата Флорида принял через полтора месяца после того, как признал гражданку Китая виновной по обоим пунктам обвинения – незаконном проникновении и предоставлении «заведомо ложной информации» сотрудникам Секретной службы, передает ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 33-летнюю гостью из Поднебесной задержали в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» 30 марта этого года. У нарушительницы при себе тогда были два китайских паспорта, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносной программой. Причем женщина все время врала и то притворялась, что не говорит по-английски, то изъяснялась с охранниками на прекрасном английском языке. Даже как-то умудрилась убедить охранников на КПП, что она родственница одного из членов закрытого клуба.

Позже, уже при обыске в номере китаянки американские сыщики нашли специальное устройство, позволяющее обнаруживать скрытые камеры видеонаблюдения. Американские СМИ писали, что «шпионке» из КНР грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США заявили, что начав испытание радаров С-400, Турция пересекла «красную черту»
Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа
Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook
Сорокин: Будущее ЧЕ – 2020 по футболу в России будет решать УЕФА, а не WADA
Интернет-регистратор: В России закончились свободные IP-адреса
Экс-главу Коми Гайзера доставили в больницу из СИЗО «Лефортово»
ЦБ России предложил новый вариант борьбы с «зарплатным рабством»
Путин и Зеленский договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц
Ракета-носитель «Союз-2.1В» с военным спутником успешно стартовала с Плесецка
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Суд изъял имущество у экс-главы Марий Эл Маркелова и его супруги на сумму 2,2 млрд рублей
На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Умер Михаил Хейфец, советский диссидент и писатель
Зеленский: Россия должна «вернуть» оборудование с украинских кораблей
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России
Пекин ожидает визита Путина в 2020 году
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу