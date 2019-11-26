Задержанную в резиденции Трампа китаянку в США приговорили к восьми месяцам тюрьмы

СЕГОДНЯ 03:02 2019-11-26T03:24:02+03:00

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В понедельник, 25 ноября, американский суд приговорил китаянку Чжан Юцьзин, которую весной задержали во флоридской резиденции президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго», к восьми месяцам тюрьмы.

Такое решение суд Южного округа штата Флорида принял через полтора месяца после того, как признал гражданку Китая виновной по обоим пунктам обвинения – незаконном проникновении и предоставлении «заведомо ложной информации» сотрудникам Секретной службы, передает ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 33-летнюю гостью из Поднебесной задержали в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» 30 марта этого года. У нарушительницы при себе тогда были два китайских паспорта, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносной программой. Причем женщина все время врала и то притворялась, что не говорит по-английски, то изъяснялась с охранниками на прекрасном английском языке. Даже как-то умудрилась убедить охранников на КПП, что она родственница одного из членов закрытого клуба.

Позже, уже при обыске в номере китаянки американские сыщики нашли специальное устройство, позволяющее обнаруживать скрытые камеры видеонаблюдения. Американские СМИ писали, что «шпионке» из КНР грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU