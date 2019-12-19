«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-19T09:57:18+03:00

В день премьеры девятого эпизода киноэпопеи сервис решил напомнить поклонникам саги, с чего все начиналось [фото, видео]

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В день премьеры девятой и финальной части киноэпопеи о звездных войнах «Скайуокер. Восход» сервис «Яндекс.Музыка» дарит поклонникам космической саги возможность вспомнить, с чего всё начиналось, а тем, кто никогда не смотрел «Звёздные Войны» — за четыре часа познакомиться с вселенной фильма: запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда» по четвёртому эпизоду.

Он выходит в четверг, 19 декабря. Аудиоспектакль из семи серий основан на одноимённом романе режиссёра Джорджа Лукаса и писателя Алана Дин Фостера. Включает в себя множество фрагментов, не вошедших в картину «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» 1977 года.

«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» — первый вышедший на экраны фильм, снятый в жанре космической оперыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжительность каждой серии — примерно по 30 минут. Адаптацией романа для «Яндекс.Музыки» занимался драматург Родион Белецкий, автор более ста пьес для российских и зарубежных театров. Режиссёром стал известный постановщик радиоспектаклей Дмитрий Николаев, а озвучивали героев актёры дубляжа, которые участвовали и в работе над киносагой.

Напомним, фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», снятый в жанре космической оперы, стал первым в саге по году выпуска и четвёртым — по сюжетной хронологии. В этом эпизоде в Галактической Империи идет гражданская война: повстанцы ведут бои против сил злобного Императора, который держит всю Галактику в своей власти. Фильм вышел на экраны 25 мая 1977 года и стал одним из самых популярных в мире, получил семь премий «Оскар».

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