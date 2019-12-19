2019-12-19T10:12:59+03:00
В мире

Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов

По словам депутата, представители Демократической партии не могут простить республиканцам поражение в президентских выборах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократовСлуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократовФото: REUTERS
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Решение конгрессменов США проголосовать за импичмент американскому лидеру Дональду Трампу является результатом внутренней борьбы и местью демократов за поражение в президентстве выборах. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Голосование в Палате представителей за импичмент Трампа - результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года», - сказал депутат.

Вопрос импичмента Слуцкий назвал «активным началом президентской кампании», которая начнется в 2020 году, но отметил, что это внутреннее дело США.

Депутат напомнил, что это не окончательное решение, поскольку в Сенате за отставку главы Белого дома должны отдать 2/3 голосов. По его словам, «это не такая легкая задача», поскольку большинство сенаторов – республиканцы, которые не поддержат инициативу демократов.

Как писал сайт kp.ru, после 18 декабря, Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главы Белого дома за «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Его обвиняют в «подстрекательстве иностранное правительство» (а именно Украины) к вмешательству в американские выборы, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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