Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
Решение конгрессменов США проголосовать за импичмент американскому лидеру Дональду Трампу является результатом внутренней борьбы и местью демократов за поражение в президентстве выборах. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Голосование в Палате представителей за импичмент Трампа - результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года», - сказал депутат.
Вопрос импичмента Слуцкий назвал «активным началом президентской кампании», которая начнется в 2020 году, но отметил, что это внутреннее дело США.
Депутат напомнил, что это не окончательное решение, поскольку в Сенате за отставку главы Белого дома должны отдать 2/3 голосов. По его словам, «это не такая легкая задача», поскольку большинство сенаторов – республиканцы, которые не поддержат инициативу демократов.
Как писал сайт kp.ru, после 18 декабря, Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главы Белого дома за «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Его обвиняют в «подстрекательстве иностранное правительство» (а именно Украины) к вмешательству в американские выборы, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU