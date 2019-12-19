Суд в Киеве обязал СБУ начать уголовное дело против Зеленского и правительства из-за закона о земле

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-19T12:11:45+03:00

Суд в Киеве обязал начать уголовное дело против Зеленского и правительства из-за закона о земле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «Оппозиционной платформе - За жизнь» заявили, что реформа нарушает конституцию Украины

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Шевченковский районный суд Киева обязал начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) начать уголовное дело в отношении украинского президента Владимира Зеленского, правительства и Верховной рады из-за законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил пресс-служба партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«Речь идет о деяниях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины», - заявили в оппозиционной партии.

В «Оппозиционной платформе - За жизнь» заявили, что земельная реформа нарушает конституцию страны.

Напомним, изначально законопроект изначально вызвал много критики и потасовки в самой Раде. Партии Зеленского даже пришлось заблокировать парламентскую трибуну, чтобы не сорвать принятие закона о рынке земли, в тот день в знак протеста к зданию парламента активисты принесли тушу свиньи в гробу. 17 декабря состоялась акция протеста, которая переросла в столкновения с полицией, после чего уполномоченный украинского президента по земельным вопросам Роман Лещенко пообещал, что Рада будет искать компромиссный вариант земельной реформы.

ИСТОЧНИК KP.RU