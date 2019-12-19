Путин назвал межнациональный вопрос одним из самых важных в России

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-19T17:38:58+03:00

Российский лидер заявил, что государство будет поддерживать общественный организации, работа которых направлена на сглаживание споров в межнационального отношениях

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В ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли российский лидер Владимир Путин назвал вопрос межнациональных отношений одним из самых важных в России.

«Вопросы межнациональных отношений в нашей стране относятся к наиболее важным», - сказал глава государства

Путин напомнил, что в ходе конференции шла речь о тяжелых событиях конца 90-х, когда «по сути на территории страны была гражданская война». Он отметил жертв боевых действий в Чеченской республики. Все это российский лидер назвал результатом неблагоприятных отношений в межнационального взаимодействия.

Президент заявил, что государство будет поддерживать все структуры, в том числе и в СМИ, а также в общественных организациях, работа которых направлена на сглаживание спорных моментов в межнациональных отношениях.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Напомним, 19 декабря состоялась 15-й по счету ежегодная Большая пресс-конференция российского лидера. В этом году заготовлено почти 2000 вопросов, а на конференцию приехали 1895 журналистов со всей России. В общей сложности российский лидер общался с журналистами в течение 4 часов 25 минут.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

Полная стенограмма большой пресс-конференции Владимира Путина - 2019

ИСТОЧНИК KP.RU