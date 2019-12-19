Сноуден о США: «Государство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, которая его заработала»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-19T17:23:31+03:00

Экс- сотрудник американских спецслужб считает, что запрет властями США его книги будет только способствовать ее продаже

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Бывший американский разведчик Эдвард Сноудент обвинил США в желании помешать выходу его книги «Личное дело». Об этом он написал в твиттер. Сноуден обратился у будущим читателям, для которых он и готовил свое произведение:

- Государство может украсть доллар, но оно не может уничтожить идею, которая его заработала. Я написал эту книгу для вас, и я надеюсь, что беспощадное, сильное желание государства помешать ее публикации только вдохновит вас прочитать ее, - написал бывший шпион.

Он надеется, что будущие читатели захотят поделиться книгой со своими друзьями, а те в свою очередь, передадут «Личное дело» другим знакомым.

Ранее в США заявили, что Сноуден раскрывает в книге секретные данные, а потому получение дохода с продажи этой литературы является незаконным. Книга еще не вышла, но Сноудент, анонсируя ее, сообщил, что написал о том, что в США перестали работать все три ветви власти.

ИСТОЧНИК KP.RU