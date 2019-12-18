США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-18T16:50:10+03:00

Эдвард Сноуден сбежал из США и теперь живет в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не сможет получать доходы от продаж своей новой книги Permanent Record ("Личное дело").

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния пришел к выводу, что спецагент нарушил условия контракта, поскольку не показал издание экс-работодателю перед публикацией. Более того, в нем содержатся секретные сведения.

Адвокаты Сноудена пытались настаивать на том, что власти США открыто отказывались рассматривать материалы должным образом и в нужные сроки, однако судья Лиам О'Грэди не принял такие доводы. Он не нашел доказательств того, что бывший агент АНБ хотя бы пылася выполнить прописанные контрактом требования.

Агентство Bloomberg уточняет, что теперь на все доходы от публикации вышедших в сентябре мемуаров может рассчитывать американское правительство.

Сайт kp.ru писал, что США подали иск против сбежавшего в Россию экс-сотрудника спецслужб сразу после того, как "Личное дело" появилось на прилавках. Сам Сноуден заявил, что такая шумиха лишь повысила продажи его книг.

ИСТОЧНИК KP.RU