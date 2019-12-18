2019-12-18T16:50:10+03:00
Политика

США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги

Издание содержит секретные сведения, которые Вашингтон не разрешал публиковать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Эдвард Сноуден сбежал из США и теперь живет в РоссииЭдвард Сноуден сбежал из США и теперь живет в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не сможет получать доходы от продаж своей новой книги Permanent Record ("Личное дело").

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния пришел к выводу, что спецагент нарушил условия контракта, поскольку не показал издание экс-работодателю перед публикацией. Более того, в нем содержатся секретные сведения.

Адвокаты Сноудена пытались настаивать на том, что власти США открыто отказывались рассматривать материалы должным образом и в нужные сроки, однако судья Лиам О'Грэди не принял такие доводы. Он не нашел доказательств того, что бывший агент АНБ хотя бы пылася выполнить прописанные контрактом требования.

Агентство Bloomberg уточняет, что теперь на все доходы от публикации вышедших в сентябре мемуаров может рассчитывать американское правительство.

Сайт kp.ru писал, что США подали иск против сбежавшего в Россию экс-сотрудника спецслужб сразу после того, как "Личное дело" появилось на прилавках. Сам Сноуден заявил, что такая шумиха лишь повысила продажи его книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Эдвард Сноуден и скандал с прослушкой телефонов в США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Польша рассчитывает на дальнейший транзит российского газа через "Ямал"
Провал "проекта Гуайдо": Захарова оценила ситуацию в Венесуэле
Меркель высказалась против санкций США по "Северному потоку-2"
35% россиян обвиняют гаджеты в ограничении их свободы
Полицейские задушили пьяного мужчину в подмосковном Серпухове
Надвигается ураган: Москвичей предупредили о штормовом ветре
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР
Производителей могут штрафовать за указание ложных ГОСТов
Ученица Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, выполнившей четверной тулуп
Лавров обсудит с МИДом Японии мирный договор 19 декабря
Больше миллиона школьников поучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января