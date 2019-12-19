Появилось видео с места стрельбы в Москве

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-19T19:35:16+03:00

Мужчина с автоматом ранил несколько человек

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Появились первые кадры с места ЧП в Москве, где неизвестный открыл огонь из автомата. По предварительным данным, он успел ранить несколько человек. Как сообщает агенство "Москва", оба раненых - представители силовых структур. Нападавший еще не задержан, он забаррикадировался в здании.

К месту происшествия стягиваются патрульные машины, а также спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим. Сколько человек успел ранить злоумышленник и насколько серьезно, пока не известно.

Стрельба произошла вечером 19 февраля у здания ФСБ в Москве. Силовики оцепили территорию площади, вывели людей. Злоумышленник не выдвигал никаких требований, о его мотивах ничего не известно. Стрелка пытаются нейтрализовать.

Официальных комментариев от силовых ведомств по поводу этого происшествия пока не поступало. Стрельба из здания, где находится неизвестный, продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750661" frameborder="0"></iframe> Cтрельба возле здания ФСБ в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU