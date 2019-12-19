2019-12-19T19:35:16+03:00
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в Москве

Мужчина с автоматом ранил несколько человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБНеизвестный открыл стрельбу у здания ФСБФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Появились первые кадры с места ЧП в Москве, где неизвестный открыл огонь из автомата. По предварительным данным, он успел ранить несколько человек. Как сообщает агенство "Москва", оба раненых - представители силовых структур. Нападавший еще не задержан, он забаррикадировался в здании.

К месту происшествия стягиваются патрульные машины, а также спасатели и медики для оказания помощи пострадавшим. Сколько человек успел ранить злоумышленник и насколько серьезно, пока не известно.

Стрельба произошла вечером 19 февраля у здания ФСБ в Москве. Силовики оцепили территорию площади, вывели людей. Злоумышленник не выдвигал никаких требований, о его мотивах ничего не известно. Стрелка пытаются нейтрализовать.

Официальных комментариев от силовых ведомств по поводу этого происшествия пока не поступало. Стрельба из здания, где находится неизвестный, продолжается.

Cтрельба возле здания ФСБ в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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