Спецпредставитель США по КНДР стал первым замом Помпео
Американский сенат утвердил кандидатуру специального представителя США по Северной Корее Стивена Бигана на должность первого заместителя госсекретаря.
Дипломат сменил на этом посту Джона Салливана, которого назначили новым послом Вашингтона в России вместо досрочно ушедшего в отставку и еще осенью покинувшего Москву Джона Хантсмана.
Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео уже поздравил своего нового зама с назначением в Twitter, отметив, что Биген был «у руля нашей команды, работающей ради светлого будущего для народа Северной Кореи и безопасной Америки».
Стоит отметить, что сам Стивен Биган сейчас находится в Пекине, куда он отправился после посещения Сеула и Токио. Спецпредставитель госдепа, как писал сайт kp.ru, в Китае обсуждает ситуацию на Корейском полуострове и «необходимость сохранения международного единства» в отношении КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU