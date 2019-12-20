2019-12-20T04:42:17+03:00
Политика

Спецпредставитель США по КНДР стал первым замом Помпео

Биген сменил на этой должности Салливана, назначенного американским послом в России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биген стал первым заместителем госсекретаряСпецпредставитель США по КНДР Стивен Биген стал первым заместителем госсекретаряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский сенат утвердил кандидатуру специального представителя США по Северной Корее Стивена Бигана на должность первого заместителя госсекретаря.

Дипломат сменил на этом посту Джона Салливана, которого назначили новым послом Вашингтона в России вместо досрочно ушедшего в отставку и еще осенью покинувшего Москву Джона Хантсмана.

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео уже поздравил своего нового зама с назначением в Twitter, отметив, что Биген был «у руля нашей команды, работающей ради светлого будущего для народа Северной Кореи и безопасной Америки».

Стоит отметить, что сам Стивен Биган сейчас находится в Пекине, куда он отправился после посещения Сеула и Токио. Спецпредставитель госдепа, как писал сайт kp.ru, в Китае обсуждает ситуацию на Корейском полуострове и «необходимость сохранения международного единства» в отношении КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спецпредставитель США по КНДР стал первым замом Помпео
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