2019-08-28T14:23:58+03:00
Политика

ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе

Взрывы прогремели всего в 500 метрах от точки наблюдения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракеты упали в 500 метрах от наблюдательного пунктаРакеты упали в 500 метрах от наблюдательного пунктаФото: REUTERS
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Военно-воздушные силы Сирии нанесли удар близ турецкого наблюдательного поста №10, расположенного в районе Рашидин возле границы провинции Идлиб. Взрывы прогремели всего в 500 метрах от расположения личного состава.

В руководстве Вооруженных сил Турции заявили, что атака не затронула сами наблюдательные посты. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сайт kp.ru писал, что отношения между Анкарой и Дамаском несколько обострились пару недель назад. Дело в том, что 19 августа на территорию Сирии незаконно зашла колонна турецкой бронетехники и военных. Войска двинулись в сторону Идлиба, несмотря на протесты властей республики. Тогда ВС САР обстреляли колонну.

А несколько дней назад Анкара стала стягивать бронетехнику к границе с Сирией. Там накануне был открыт Центр совместных операций Турции и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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