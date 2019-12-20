СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-20T10:53:02+03:00

У "Лубянского стрелка" во время нападения было взрывное устройство при себе в рюкзаке Фото: Михаил ФРОЛОВ

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У 39-летнего Евгения Манюрова, который накануне напал с ружьем на здание ФСБ России в Москве, во время совершения преступления при себе было взрывное устройство, которое находилось в рюкзаке, сообщил KP.RU собственный источник.

Напомним, в результате трагедии погиб один сотрудник ФСБ, и еще пять получили ранения.

Соседка стрелка по лестничной клетке рассказала, что Манюров был необщительным человеком и постоянно куда-то ходил с рюкзаком и в камуфляжной форме.

На данный момент, по информации Следственного комитета стрелок был один. Мотивы Манюрова пока неизвестны: во время вооруженного сопротивления он был ликвидирован спецназом.

По месту жительства стрелка прошли обыски. Во время них в квартире Манюрова в Подольске нашли целый арсенал оружия: всего 5 стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750767" frameborder="0"></iframe> "Куда-то с рюкзаком ходил": соседка рассказала о странностях Евгения Манюрова, который устроил стрельбу на Лубянке.Старшая по подъезду, где жил стрелок, Светлана Александровна рассказала о своем соседе

ИСТОЧНИК KP.RU