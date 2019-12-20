МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях
Замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднарь выразил несогласие со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
О русских землях глава государства рассказал в ходе Большой пресс-конференции. Президент напомнил, что Владимир Ленин передал УССР исконно русские территории и Россия до сих пор сталкивается с последствиями такого решения.
«Давайте обратимся к истории - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях» - передает Strana.ua слова Боднаря. Углубляясь в исторический дискурс, дипломат, тем не менее, забыл упомянуть, откуда древнерусская государственность пришла собственно в Киев.
Зато Боднарь отметил, что украиснкая сторона рассматривает слова российского лидера как попытку «посягнуть на территориальную целостность» незалежной.
Напомним, 19 декабря состоялась 15-ая по счету ежегодная большая пресс-конференция президента России. со всей России приехали 1895 журналистов, которые подготовили почти 2000 вопросов. Тогда Путин отметил, что межнациональный вопрос является одним из самых важных в России.
Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания
ИСТОЧНИК KP.RU