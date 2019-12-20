СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-20T17:02:39+03:00

МИД Украины не согласился со словами Путина об исконно русских землях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднарь выразил несогласие со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.

О русских землях глава государства рассказал в ходе Большой пресс-конференции. Президент напомнил, что Владимир Ленин передал УССР исконно русские территории и Россия до сих пор сталкивается с последствиями такого решения.

«Давайте обратимся к истории - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях» - передает Strana.ua слова Боднаря. Углубляясь в исторический дискурс, дипломат, тем не менее, забыл упомянуть, откуда древнерусская государственность пришла собственно в Киев.

Зато Боднарь отметил, что украиснкая сторона рассматривает слова российского лидера как попытку «посягнуть на территориальную целостность» незалежной.

Напомним, 19 декабря состоялась 15-ая по счету ежегодная большая пресс-конференция президента России. со всей России приехали 1895 журналистов, которые подготовили почти 2000 вопросов. Тогда Путин отметил, что межнациональный вопрос является одним из самых важных в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750714" frameborder="0"></iframe> Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

ИСТОЧНИК KP.RU