Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner
Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут помешать новому американскому космическому кораблю Starliner в назначенное время прибыть на Международную космическую станцию.
«Включение двигателей, необходимое для встречи с МКС, не произошло. Работаем над проблемой», - написал он в Twitter.
Более подробная информацию глава NASA пообещал дать на пресс-конференцию. Позже он добавил, что проблема возникла с тем, что система корабля «полагала», что Starliner находится на орбите.
Как сообщал сайт kp.ru, вывод беспилотника на орбиту с помощью ракеты-носителя Atlas V обеспечивает компания United Launch Alliance.
Напомним, изначально новый корабль должен был отправиться на МКС 6 декабря, но из-за погодных условий запуск перенесли на 20 декабря. Отметим, в начале ноября на американском полигоне Уайт-Сэндз испытания системы спасения экипажа корабля Starliner прошли неудачно - один из парашютов капсулы не раскрылся.
NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту.
ИСТОЧНИК KP.RU