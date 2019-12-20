Глава NASA рассказал о проблемах с запуском Starliner

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-20T17:17:19+03:00

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Глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут помешать новому американскому космическому кораблю Starliner в назначенное время прибыть на Международную космическую станцию.

«Включение двигателей, необходимое для встречи с МКС, не произошло. Работаем над проблемой», - написал он в Twitter.

Более подробная информацию глава NASA пообещал дать на пресс-конференцию. Позже он добавил, что проблема возникла с тем, что система корабля «полагала», что Starliner находится на орбите.

Как сообщал сайт kp.ru, вывод беспилотника на орбиту с помощью ракеты-носителя Atlas V обеспечивает компания United Launch Alliance.

Напомним, изначально новый корабль должен был отправиться на МКС 6 декабря, но из-за погодных условий запуск перенесли на 20 декабря. Отметим, в начале ноября на американском полигоне Уайт-Сэндз испытания системы спасения экипажа корабля Starliner прошли неудачно - один из парашютов капсулы не раскрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="718" src="https://www.kp.ru/video/embed/750861" frameborder="0"></iframe> NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту.

ИСТОЧНИК KP.RU