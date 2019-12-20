Со следующего года за водку и коньяк придётся платить больше

СЕГОДНЯ 22:06 2019-12-20T22:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января в России подорожают водка, бренди и коньяк. Об этом говорится в приказе Министерства финансов опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов.

В магазинах средняя цена 0,5 литра водки вырастет с 215 до 230 рублей, за коньяк придется отдать уже не 388, а 433 рубля, за бренди 315 вместо 307 рублей.

С начала следующего года будут установлены и минимальные закупочные цены у производителей в размере 193 рубля за бутылку водки 0,5 литра, 342 рубля – за коньяк, 249 рублей – за бренди.

Минфин также увеличит цену на этиловый спирт с 43 до 57 рублей.

Напомним, в ноябре появилась информация о возможном исчезновении с российских прилавков водка с добавлением ванилина и других нерастительных добавок. Такой закон планировали ввести в 2021 году. Однако эксперты выступили против нового техрегламент и предложили его подкорректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU