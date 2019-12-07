СМИ узнали о решении Сената США ввести санкции против «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-07T18:00:22+03:00

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Сенат Соединенных Штатов внес в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год положение о санкциях против компаний, которые занимаются реализацией проекта газопровода «Северный поток - 2».

Как сообщает Bloomberg, ограничительные меры могут затронуть руководителей компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода. Сенаторы предлагают отказать им в визах в Соединённые Штаты, а также заблокировать транзакции с их американской собственностью.

По данным издания, члены Сената были разочарованы неспособностью американского лидера Дональда Трампа помешать строительству газопровода.

Напомним, сенаторы предложили включить санкции против «Северного потока - 2» в закон об оборонном бюджете страны, поскольку утверждают, что газопровод необходим Москве для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе. Кроме того, времени на разработку отдельного полноценного закона до конца года не остается, да и само строительство газопровода близится к завершению.

Накануне, 4 декабря во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Белого дома не смог определиться, будет ли Вашингтон вводить какие-либо санкции в отношении Москвы или Берлина из-за «Северного потока - 2».

Как писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода близко к завершению, а ввод его в эксплуатацию удвоит поставки российского топлива в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU