2019-12-21T06:05:12+03:00
Общество

Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подарки

Подешевели только смартфоны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подаркиЭксперты сообщили о росте цен на новогодние подаркиФото: Андрей КОПАЛОВ
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Специалисты Росстата сообщили, что в России в преддверии Нового года подорожали большинство популярных подарков к празднику. Причем расти цены начали еще в ноябре. Подешевели лишь смартфоны - на 5,65%.

К примеру, туш для ресниц подорожала на 4,9% по сравнению с ноябрем прошлого года. Шоколад стал дороже на 4,8%, поднявшись в цене до 874,85 рублей за один килограмм. Кастрюли из эмалированной или нержавеющей стали подорожали на 3,8%, сейчас они стоят около 826 рублей, а полотенца в среднем 320 рублей - рост составил 3,5%.

По словам экспертов, туалетная вода выросла в цене на 2,9%, ее средняя цена составляет в среднем 1970 рублей за 100 миллилитров. За книгу придется заплатить примерно 342 рубля, что на 2,1% больше чем в прошлом году. Мягкие игрушки стоят порядка 559 рублей, рост в цене - на 1,6%. Незначительно подорожал коньяк, на 0,2% - 1276 рублей за литр.

Сайт kp.ru, к слову, писал ранее, что со следующего года за водку и коньяк придется платить больше. Минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки вырастут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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