Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В субботу, 21 декабря, было отменено и задержано более 40 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
В 13:52 московского времени меньше всего задержек было зафиксировано во Внуково, где десять рейсов задержано и один отменены. В Домодедово задержали одиннадцать рейсов и отменили четыре. В Шереметьево также было задержаны одиннадцать рейсов, но ни один не был отменен. При этом в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
Как писал сайт kp.ru, днем ранее, утром 20 декабря во всех четырех московских аэропортах отменили и задержали около 50 рейсов. Сбои в работе произошли из-за погодных условий.
Напомним, что в августе в Москве постоянно отменяли и задерживали рейсы. Причиной был «желтый» уровень погодной опасности. Тот месяц столицу не покидали грозы, сильный ветер и понижение температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU