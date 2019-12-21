2019-12-21T15:05:08+03:00
Общество

Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Сбои в расписании зафиксированы во Домодедово, Шереметьево и Внуково
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортахБолее 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортахФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 21 декабря, было отменено и задержано более 40 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В 13:52 московского времени меньше всего задержек было зафиксировано во Внуково, где десять рейсов задержано и один отменены. В Домодедово задержали одиннадцать рейсов и отменили четыре. В Шереметьево также было задержаны одиннадцать рейсов, но ни один не был отменен. При этом в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, утром 20 декабря во всех четырех московских аэропортах отменили и задержали около 50 рейсов. Сбои в работе произошли из-за погодных условий.

Напомним, что в августе в Москве постоянно отменяли и задерживали рейсы. Причиной был «желтый» уровень погодной опасности. Тот месяц столицу не покидали грозы, сильный ветер и понижение температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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