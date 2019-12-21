Бэнкси нарисовал картину с Вифлеемской звездой в виде следа от снаряда

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-21T17:52:59+03:00

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Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в интаграм свою новую работу, которая называется "Шрам Вифлеема". На картине изображены Дева Мария с младенцем Иисусом и святым Иосифом. Они стоят на фоне Вифлеемской звезды, которая является следом от снаряда.

- Шрам Вифлеема. Модифицированный набор рождества, - подписал кадр художник.

В комментариях пользователи соцсети писали одобрительные отзывы на новую работу Бэнкси.

- Мощно и очень верно.

banksy Картина Бэнкси "Шрам Вифлеема"

-Пуленепробиваемое Рождество, браво!

Бэнкси известен рисунками, в которых он отражает свое мнение о важных политических и социальных процессах, происходящих в мире. Так, в Великобритании он нарисовал граффити о Брексит. Позже власти решили закрасить картину. Но художник не растерялся. Он написал, что белый флаг в этом случае говорит даже больше, чем его картина.

В Бирмингеме он создал "рождественскую картину": оленья упряжка уносит вместо Санты бородатого бездомного.

ИСТОЧНИК KP.RU