Лавров назвал давление на Иран со стороны США нарушением Устава ООН

СЕГОДНЯ 01:08 2019-12-23T01:08:52+03:00

Глава МИД РФ подчеркнул, что так обращаться с Исламской республикой нельзя

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США грубо нарушают Устав ООН, грубо диктуя Ирану свои требования. По его словам, так обращаться с этой страной нельзя.

- Нельзя с Ираном обращаться так, как пытаются это делать из Вашингтона. Не просто грубейшим образом нарушая Устав ООН, отказываясь выполнять резолюцию, принятую СБ ООН и имеющую обязательный характер, но еще и достаточно грубо адресуя требования Исламской Республике Иран – стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и с огромным чувством собственного достоинства, - сказал Лавров в эфире "Первого канала"

Глава российского МИД отдельно подчеркнул, что Вашингтон таким образом заявил о своем намерении не выполнять резолюцию. При этом, как заявил Лавров, Штаты уверены: "Иран должен делать по этой резолюции, он обязан обязательно продолжать".

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2018 году США вышли из "ядерного соглашения". Тогда Дональд Трамп пообещал, что введет санкции в отношении Ирана и любой другой страны, которая "поможет республике в создании ядерного оружия". После этого иранские власти тоже сняли с себя часть обязательств по договору. Камнем преткновения, как заявлял госсекретарь США Майкл Помпео, стало решение Тегерана о расширении ядерной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU