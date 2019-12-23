Лавров назвал давление на Иран со стороны США нарушением Устава ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США грубо нарушают Устав ООН, грубо диктуя Ирану свои требования. По его словам, так обращаться с этой страной нельзя.
- Нельзя с Ираном обращаться так, как пытаются это делать из Вашингтона. Не просто грубейшим образом нарушая Устав ООН, отказываясь выполнять резолюцию, принятую СБ ООН и имеющую обязательный характер, но еще и достаточно грубо адресуя требования Исламской Республике Иран – стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и с огромным чувством собственного достоинства, - сказал Лавров в эфире "Первого канала"
Глава российского МИД отдельно подчеркнул, что Вашингтон таким образом заявил о своем намерении не выполнять резолюцию. При этом, как заявил Лавров, Штаты уверены: "Иран должен делать по этой резолюции, он обязан обязательно продолжать".
Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2018 году США вышли из "ядерного соглашения". Тогда Дональд Трамп пообещал, что введет санкции в отношении Ирана и любой другой страны, которая "поможет республике в создании ядерного оружия". После этого иранские власти тоже сняли с себя часть обязательств по договору. Камнем преткновения, как заявлял госсекретарь США Майкл Помпео, стало решение Тегерана о расширении ядерной программы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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