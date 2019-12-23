15 московских судов эвакуировали из-за угроз взрыва

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-23T12:05:27+03:00

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В Москве за понедельник, 23 декабря, эвакуировали 15 зданий суда из-за поступивших угроз взрыва.

- Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание. Проводятся проверки, - передает РИА Новости слова представителя пресс-службы Мосгорсуда.

Волна угроз о минировании различных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге длится уже три недели. За это время сообщения с угрозами взрыва поступали в здания судов, вокзалы, школы, детские сады, станции метро и торговые центры. В общей сложности эвакуированы уже около тысячи человек. Все угрозы оказывались ложными.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как в Москве сообщения о "минировании" получили все станции метро. Также на сайте есть материал о том, кто, возможно, виноват в сообщениях с угрозами и как стоит на них реагировать гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU