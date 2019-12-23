2019-12-23T17:14:40+03:00
Политика

В Госдуме назвали железнодорожное сообщение с Крымом символом российского духа

Свою позицию высказал депутат Руслан Бальбек
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили важность старта железнодорожного сообщения с КрымомВ Госдуме оценили важность старта железнодорожного сообщения с Крымом
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В Госдуме прокомментировали важное событие, которое произошло 23 декабря. В понедельник было запущено железнодорожное сообщение с Крымом. Депутат от региона Руслан Бальбек отметил, что это событие можно считать настоящим символом российского духа.

- С сегодняшнего дня Крым полностью, без ограничений включён в систему логистики Российской Федерации. На полуостров можно добраться на автомобиле, круизном лайнере, самолётом и теперь уже поездом, — комментирует RT парламентарий.

Руслан Бальбек отметил, что все приложенные усилия можно назвать символ российского духа, стойкости, упорства и трудолюбия.

Первый поезд сообщением Санкт-ПетербургСевастополь стартовал с Московского вокзала. В пути состав проведет 43 часа 25 минут, в пункт назначения он прибудет 25 декабря в 09:25 по московскому времени.

Открывал железнодорожное сообщение Владимир Путин. Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, президенту пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста.

- Значительно мягче идет, чем автомобили, - отметил президент.

Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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