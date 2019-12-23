В Госдуме назвали железнодорожное сообщение с Крымом символом российского духа
В Госдуме прокомментировали важное событие, которое произошло 23 декабря. В понедельник было запущено железнодорожное сообщение с Крымом. Депутат от региона Руслан Бальбек отметил, что это событие можно считать настоящим символом российского духа.
- С сегодняшнего дня Крым полностью, без ограничений включён в систему логистики Российской Федерации. На полуостров можно добраться на автомобиле, круизном лайнере, самолётом и теперь уже поездом, — комментирует RT парламентарий.
Руслан Бальбек отметил, что все приложенные усилия можно назвать символ российского духа, стойкости, упорства и трудолюбия.
Первый поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь стартовал с Московского вокзала. В пути состав проведет 43 часа 25 минут, в пункт назначения он прибудет 25 декабря в 09:25 по московскому времени.
Открывал железнодорожное сообщение Владимир Путин. Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, президенту пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста.
- Значительно мягче идет, чем автомобили, - отметил президент.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU