В Госдуме назвали железнодорожное сообщение с Крымом символом российского духа

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-23T17:14:40+03:00

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В Госдуме прокомментировали важное событие, которое произошло 23 декабря. В понедельник было запущено железнодорожное сообщение с Крымом. Депутат от региона Руслан Бальбек отметил, что это событие можно считать настоящим символом российского духа.

- С сегодняшнего дня Крым полностью, без ограничений включён в систему логистики Российской Федерации. На полуостров можно добраться на автомобиле, круизном лайнере, самолётом и теперь уже поездом, — комментирует RT парламентарий.

Руслан Бальбек отметил, что все приложенные усилия можно назвать символ российского духа, стойкости, упорства и трудолюбия.

Первый поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь стартовал с Московского вокзала. В пути состав проведет 43 часа 25 минут, в пункт назначения он прибудет 25 декабря в 09:25 по московскому времени.

Открывал железнодорожное сообщение Владимир Путин. Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, президенту пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста.

- Значительно мягче идет, чем автомобили, - отметил президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU