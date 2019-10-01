Россия позитивно оценивает итоги заседания контактной группы по Донбассу

СЕГОДНЯ 22:28 2019-10-01T22:52:49+03:00

В Москве надеются, что результаты встречи будут способствовать реализации минских соглашений

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Россия позитивно оценивает итоги состоявшегося во вторник, 1 октября, заседания контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе.

Сайт kp.ru писал, что сторонам удалось согласовать механизм введения особого статуса для Луганской и Донецкой народных республик, а также дату разведения сил и средств в селах Петровское и Золотое.

"Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - написала у себя на странице в Facebook представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сайт kp.ru писал, что разведение войск в Донбассе запланировано на 7 октября. Что касается закона об особом статусе региона, то он будет включать в себя положения "формулы Штайнмайера" и считаться временным до проведения местных выборов. Международные наблюдатели должны признать их демократичными и соответствующими Конституции Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU