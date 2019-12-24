Киев и республики Донбасса сверяют списки обмениваемых лиц

СЕГОДНЯ 02:07 2019-12-24T02:19:54+03:00

Контактная группа по Донбассу обсуждала условия обмена Украины с ДНР и ЛНР 23 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Точное число пленных, которыми украинская сторона должна обменяться до конца года с мятежными Донецкой и Луганской народными республиками, пока точно неизвестно: пока только сверяются списки людей, удерживаемых Киевом, ДНР и ЛНР.

«Стороны хотят окончательно сверить списки лиц на освобождение и обмен. Эта работа ведется, прежде всего, силами гуманитарной подгруппы. Процесс должен быть закончен в ближайшее время», - рассказал ТАСС источник, близкий к минскому переговорному процессу.

Он добавил, что число обмениваемых станет известно после сверки. Как писал сайт kp.ru, ранее украинский представитель в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская говорила, что Киев рассчитывает вернуть домой из Донбасса 77 человек.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, Киев и народные республики согласовали обмен пленными по формуле «всех на всех», однако пока окончательные списки не сформированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751325" frameborder="0"></iframe> Киев и Донбасс согласовали обмен пленными по формуле «всех на всех».Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская прокомментировала достижение договоренности по обмену пленными до конца года в понедельник в Киеве

ИСТОЧНИК KP.RU