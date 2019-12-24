2019-12-24T04:03:34+03:00
В мире

США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи

Суд королевства приговорил пятерых обвиняемых к смертной казни, еще троих – к длительному тюремному заключению
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Журналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 годаЖурналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 годаФото: REUTERS
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Госдепартамент США одобрил приговоры, вынесенные судом Саудовской Аравии по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле прошлой осенью.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник суд королевства приговорил пятерых обвиняемых в причастности к этому преступлению к смертной казни, еще троих – к длительному тюремному заключению.

Представитель американского внешнеполитического ведомства назвал такое решение «важным шагом по привлечению к ответственности виновных» в расправе над журналистом. Он также напомнил, что Соединенные Штаты «с самого первого дня» призывали «к полной ответственности за убийство Хашукджи», передает РИА Новости.

Напомним, проживавший в США обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября прошлого года, когда вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи
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