США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи
Госдепартамент США одобрил приговоры, вынесенные судом Саудовской Аравии по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле прошлой осенью.
Как писал сайт kp.ru, в понедельник суд королевства приговорил пятерых обвиняемых в причастности к этому преступлению к смертной казни, еще троих – к длительному тюремному заключению.
Представитель американского внешнеполитического ведомства назвал такое решение «важным шагом по привлечению к ответственности виновных» в расправе над журналистом. Он также напомнил, что Соединенные Штаты «с самого первого дня» призывали «к полной ответственности за убийство Хашукджи», передает РИА Новости.
Напомним, проживавший в США обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября прошлого года, когда вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили.
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ИСТОЧНИК KP.RU