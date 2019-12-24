Рост цен на бензин в России в этом году стал самым низким за 11 лет
В уходящем 2019 году рост цен на бензин стал самым низким за последние одиннадцать лет, а на дизельное топливо – за десять. Так, по данным на 16 декабря, с 1 января этого года бензин в России подорожал всего на 1,9% и впервые уступил общему уровню инфляции (по состоянию на ту же дату – 2,9%), а стоимость дизельного топлива выросла на 2,4%.
Причем аналитики считают, что и в следующем году цены на автомобильное топливо тоже не должны подняться выше инфляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
«Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го», - подтвердили изданию правильность его расчетов в Росстате.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом году спрос на бензин в нашей стране в среднем упал почти на один процент, что специалисты объясняют переходом российских автовладельцев на более дешевые виды топлива – газ и дизель.
ИСТОЧНИК KP.RU