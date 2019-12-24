Рост цен на бензин в России в этом году стал самым низким за 11 лет

СЕГОДНЯ 04:54 2019-12-24T05:29:53+03:00

Подорожание бензина в этом году может оказаться минимальным за последние 11 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 января 2019 года бензин подорожал всего на 1,9%, а дизельное топливо — на 2,4%

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В уходящем 2019 году рост цен на бензин стал самым низким за последние одиннадцать лет, а на дизельное топливо – за десять. Так, по данным на 16 декабря, с 1 января этого года бензин в России подорожал всего на 1,9% и впервые уступил общему уровню инфляции (по состоянию на ту же дату – 2,9%), а стоимость дизельного топлива выросла на 2,4%.

Причем аналитики считают, что и в следующем году цены на автомобильное топливо тоже не должны подняться выше инфляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

«Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го», - подтвердили изданию правильность его расчетов в Росстате.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в этом году спрос на бензин в нашей стране в среднем упал почти на один процент, что специалисты объясняют переходом российских автовладельцев на более дешевые виды топлива – газ и дизель.

ИСТОЧНИК KP.RU