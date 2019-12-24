Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел

СЕГОДНЯ 05:28 2019-12-24T05:54:51+03:00

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В Федеральной службе государственной статистики рассказали о традиционном изменении цен на алкогольные напитки перед Новым годом. По данным Росстата, в преддверии зимних праздников больше всего подорожало игристое вино – его средняя цена в ноябре уходящего 2019 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросла на 4,33% и составила 346,8 рубля за литр.

Стоимость столового вина (крепостью до 14% и содержанием сахара до 8%) на прилавках российских магазинов увеличилась в среднем на 4,29% – до 415,2 рубля за литр, а крепленое вино (крепостью до 20%) подорожало на 3,93% – до 566,6 рубля за литр.

Цена на водку крепостью от 40% поднялась почти на два процента и составила 615,7 рубля, а вот коньяк чуть-чуть (на 0,24%) подешевел, литр этого напитка стоит в среднем 1 276,2 рубля за литр, передает ТАСС.

К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал, как правильно выбрать шампанское, мандарины, икру и другие продукты для новогоднего стола.

Средние цены на алкогольные напитки перед Новым годом

Коньяк – 1 276,2 рубля за литр;

Водка – 615,7 рубля за литр;

Крепленое вино – 566,6 рубля за литр;

Столовое вино – 415,2 рубля за литр;

Игристое вино – 346,8 рубля за литр;

Пиво зарубежных торговых марок – 205,6 рубля за литр;

Пиво российского производства – 114 рублей за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU