Сирийская армия продолжает наступление в Идлибе

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-24T06:16:32+03:00

Войска сирийской армии за четыре дня освободили от боевиков 35 населенных пунктов Фото: Александр КОЦ

За четыре дня с начала военной операции правительственные силы САР освободили от боевиков 35 населенных пунктов

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Армия Сирии продолжает наступление в Идлибе. В понедельник, 23 декабря, правительственные войска вернули под контроль город Джирджаназ на юго-востоке провинции, сообщает новостной портал Al Masdar.

По его данным, войска сирийской армии приближаются к форпосту террористов в Маарет-Наамане, расположенному на стратегической автостраде «Дамаск – Алеппо». За четыре дня с начала военной операции правительственным силам САР удалось освободить от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и их союзников 35 населенных пунктов, ликвидированы сотни вооруженных бандитов. Не обошлось и без потерь: в боях с террористами погибли 50 сирийских военнослужащих, еще порядка 70 получили ранения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря правительственная армия Сирии начала новую военную операцию в провинции Идлиб, которая считается последним крупным оплотом террористов на сирийской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU