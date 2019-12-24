Матвиенко: Россия готовит ответные меры на санкции США по "Северному потоку-2"

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-24T12:01:18+03:00

"Северный поток — 2" предполагался как газопровод, пропускающий 55 миллиардов кубометров газа в год от России до Германии через Балтийское море Фото: REUTERS

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Профильные ведомства работают над ответными мерами на американские санкции по "Северному потоку — 2", рассказала на брифинге 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России, - заявила спикер и напомнила о том, что на необходимость адекватной реакции указал Евросоюз.

20 декабря президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет на 2020 год. Он предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал немедленно прекратить их строительство, и компания "Allseas", ведущая прокладку "Северного потока — 2", уже приостановила работу.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод достроят, несмотря на санкции США.

"Северный поток — 2" это проект по строительству двух газопроводных путей, проводящих 55 миллиардов кубометров газа в год от России до Германии через Балтийское море. В проекте участвуют европейские компании.

ИСТОЧНИК KP.RU