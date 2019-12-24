Матвиенко: Россия готовит ответные меры на санкции США по "Северному потоку-2"
Профильные ведомства работают над ответными мерами на американские санкции по "Северному потоку — 2", рассказала на брифинге 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России, - заявила спикер и напомнила о том, что на необходимость адекватной реакции указал Евросоюз.
20 декабря президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет на 2020 год. Он предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал немедленно прекратить их строительство, и компания "Allseas", ведущая прокладку "Северного потока — 2", уже приостановила работу.
23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод достроят, несмотря на санкции США.
"Северный поток — 2" это проект по строительству двух газопроводных путей, проводящих 55 миллиардов кубометров газа в год от России до Германии через Балтийское море. В проекте участвуют европейские компании.
ИСТОЧНИК KP.RU