2019-12-24T13:46:23+03:00
В мире

В Венецию перед Рождеством снова пришла "высокая вода"

Известно, что 60% исторической части города снова затопило [видео]
Ольга МАТЫС
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Горожане и туристы снова вынуждены передвигаться по специальным настиламГорожане и туристы снова вынуждены передвигаться по специальным настиламФото: REUTERS
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Не успели венецианцы оправиться после ноябрьского наводнения - самого сильного за последние полвека, - как уровень воды в историческом центре утром 24 декабря, накануне католического Рождества, снова поднялся до 139 сантиметров, затопив больше половины всего исторического (и туристического) центра города. Об этом сообщила итальянская газета "La Repubblica".

Ожидается, что на следующий день уровень воды станет ниже всего на несколько позиций - около 120 сантиметров. Но все эти результаты радуют экспертов, которые предсказывали, что город затопит не на 130 сантиметров, а на все полтора метра. Однако сейчас уже затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам и настилам.

Это наводнение - уже второе после сильнейших затоплений, случившихся в Венеции в ноябре этого года. Из-за "высокой воды" сильно пострадали исторические архитектурные памятники итальянского города - площадь Сан-Марко и стоящий рядом кафедральный собор Святого Марка. Сайт kp.ru подробно рассказывал не только о ходе наводнения, но и о мировой помощи по восстановлению города.

В Венеции вновь поднимается уровень воды в каналах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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