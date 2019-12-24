Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-24T18:45:16+03:00

На Украине рассказали о стоимости поездки Зеленского в Париж Фото: REUTERS

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Стоимость поездки украинского президента Владимира Зеленского на «нормандский саммит» в Париже 9 декабря составила 1,6 миллиона гривен (4,28 миллиона рублей). Такую информацию предоставило Государственное управление делами.

Большую часть выделенной суммы ушла на предварительную оплату авиаперевозок. На это было потрачено 925,2 тысячи гривен (2,48 миллиона рублей). Остальные деньги отдали на обеспечение визита официальной делегации незалежноой во главе с украинским лидером с 8 по 10 декабря в Париже, а также «передовой группы» по подготовке визита.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча в «нормандском формате» состоялась 9 декабря в Париже. По итогам саммита «четверка» подтвердила необходимость работать над разведением сил в трех населенных пунктах Донбасса, а также увеличить точки пропуска между противоборствующими сторонами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748724" frameborder="0"></iframe> Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU