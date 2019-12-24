2019-12-24T18:45:16+03:00
Политика

Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж

Большую часть суммы потратили на предварительную оплату авиаперевозок
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине рассказали о стоимости поездки Зеленского в ПарижНа Украине рассказали о стоимости поездки Зеленского в ПарижФото: REUTERS
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Стоимость поездки украинского президента Владимира Зеленского на «нормандский саммит» в Париже 9 декабря составила 1,6 миллиона гривен (4,28 миллиона рублей). Такую информацию предоставило Государственное управление делами.

Большую часть выделенной суммы ушла на предварительную оплату авиаперевозок. На это было потрачено 925,2 тысячи гривен (2,48 миллиона рублей). Остальные деньги отдали на обеспечение визита официальной делегации незалежноой во главе с украинским лидером с 8 по 10 декабря в Париже, а также «передовой группы» по подготовке визита.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча в «нормандском формате» состоялась 9 декабря в Париже. По итогам саммита «четверка» подтвердила необходимость работать над разведением сил в трех населенных пунктах Донбасса, а также увеличить точки пропуска между противоборствующими сторонами.

Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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