Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-24T20:33:06+03:00

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За пять лет Киев может получить около 18 млрд долларов за транзит российского газа через Украину в Европейский Союз. Такое заявление сделал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, более 3 млрд долларов арбитража и ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение пяти лет (…) И это без кабальных условий по приобретению российского газа» - написал он в издании «Европейская правда».

Оржель отметил, что возможный «выигрыш» за арбитраж против «Газпрома» в размере 12,2 млрд долларов можно было бы получить только через 3-5 лет судов и «простоя украинской газотранспортной системы».

Как сообщал сайт kp.ru, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выразил надежду, что за 2020 год Украина получит около двух миллиардов долларов за транзит российского газа.

Напомним, на прошлой неделе был согласован контракт по транзиту российского газа через Украину сроком на пять лет. Российская и украинская стороны отзовут иски по действующим договорам, а «Газпром» выплатит Киеву компенсацию в размере почти трех млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU