В Госдуме предложили выплачивать «новогодний капитал» одиноким пенсионерам

СЕГОДНЯ 08:25 2019-12-25T09:15:11+03:00

Дополнительные средства позволят пожилым россиянам праздновать Новый год без ущерба для кошелька

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров. Соответствующая инициатива направлена в адрес министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

В своем письме депутат отмечает, что дополнительные средства необходимы пожилым людям для покупки продуктов и других неотъемлемых атрибутов празднования Нового года без ущерба основному бюджету.

"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России", - цитирует RT текст обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU