В Госдуме предложили выплачивать «новогодний капитал» одиноким пенсионерам
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "новогодний капитал" для одиноких пенсионеров. Соответствующая инициатива направлена в адрес министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.
В своем письме депутат отмечает, что дополнительные средства необходимы пожилым людям для покупки продуктов и других неотъемлемых атрибутов празднования Нового года без ущерба основному бюджету.
"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России", - цитирует RT текст обращения.
Сайт kp.ru ранее узнал, какие изменения в выплате пособий ждут детей и пенсионеров в 2020 году, а также как проиндексируют пенсии работающих стариков после увольнения.
ИСТОЧНИК KP.RU