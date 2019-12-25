Росстат: инфляция в России за год составила 3,1%

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-25T16:55:34+03:00

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Годовая инфляция с начала текущего года снизилась до 3,1%, за последний месяц потребительские цены выросли на 0,4%. Об этом сообщает Росстат.

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю, с 17 по 23 декабря, инфляция составила 0,2 %.

За неделю на 1,7% выросли цены на куриные яйца, гречневую крупу подорожала на 1,0%, молоко – на 0,4%, сардельки, сосиски, рыбу мороженую, сыры, масло сливочное и вермишель – на 0,3%, маргарин, колбасы, сметану, хлеб – на 0,2%. Однако, на 1% подешевело пшено, а также сахар-песок – на 0,7% и свинина – на 0,3%.

Напомним, в октябре годовая инфляция составляла 3,8%, за месяц цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре. Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали, что к концу текущего года инфляция может опуститься до 3,2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU