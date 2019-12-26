Израиль нанес удары по ХАМАС в ответ на ракету из Газы

СЕГОДНЯ 04:58 2019-12-26T05:24:23+03:00

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В ночь на четверг, 26 декабря, в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа израильская авиация нанесла удары по несколькими объектам палестинского движения ХАМАС, расположенным на территории анклава. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«В ответ на ракету, запущенную из Газы по израильским мирным жителям ранее вечером, Военно-воздушные силы Израиля ударили по ряду террористических целей ХАМАС в Газе», - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером военные еврейского государства зафиксировали очередной запуск ракеты из сектора Газа, снаряд был перехвачен израильской системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», люди не пострадали.

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон, где в тот момент выступал на митинге премьер страны Биньямин Нетаньяху, его пришлось срочно эвакуировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751772" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху с митинга в Ашкелоне.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU