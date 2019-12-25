Премьера Израиля эвакуировали прямо с митинга из-за ракеты из сектора Газа
В среду, 25 декабря, военные Израили зафиксировали очередной запуск ракеты из сектора Газа, снаряд был перехвачен израильской системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», люди не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны, уточнив, что тревожные сигналы, оповещающие о возможном ракетном обстреле и необходимости укрыться в бомбоубежище, прозвучали в городе Ашкелон.
«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
В Ашкелоне в тот момент премьер страны Биньямин Нетаньяху, он выступал на митинге партии «Ликуд», и политика пришлось срочно эвакуировать. В Интернете появились кадры, как главу правительства еврейского государства уводят со сцены.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время участились случаи обмена ударами между сектором Газа и Израилем.
Видео эвакуации премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху с митинга в Ашкелоне.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Палестино-израильский конфликт»