Премьера Израиля эвакуировали прямо с митинга из-за ракеты из сектора Газа

25 Дек. 23:53 2019-12-26T00:02:34+03:00

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В среду, 25 декабря, военные Израили зафиксировали очередной запуск ракеты из сектора Газа, снаряд был перехвачен израильской системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны, уточнив, что тревожные сигналы, оповещающие о возможном ракетном обстреле и необходимости укрыться в бомбоубежище, прозвучали в городе Ашкелон.

«После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В Ашкелоне в тот момент премьер страны Биньямин Нетаньяху, он выступал на митинге партии «Ликуд», и политика пришлось срочно эвакуировать. В Интернете появились кадры, как главу правительства еврейского государства уводят со сцены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время участились случаи обмена ударами между сектором Газа и Израилем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751772" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху с митинга в Ашкелоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU