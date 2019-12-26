Карен Шахназаров: "Смерть Волчек – потеря для всей российской культуры"
В эфире Радио «Комсомольская правда» известный режиссер Карен Шахназаров признался, что считает смерть Галины Волчек – утратой не только для театра «Современник», но для всей российской культуры. Народная артистка СССР умерла в больнице на 87 году жизни вечером 26 декабря. Несколько дней назад она была госпитализирована с воспалением легких. Болезнь дала осложнения, медики оказались бессильны.
- Я хорошо ее знал, долгие годы, мои родители, мой отец покойный с ней дружен был. И я имел честь с ней знакомым быть. Такая потеря огромнейшая для нашего театра, человек, который многие годы возглавлял «Современник», сохранил его, все идеи художественные, которые в свое время были заложены Олегом Ефремовым, основателем театра, - сказал режиссер.
На счету актрисы десятки блестящих ролей в кино, она запомнилась зрителю по фильмам «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», « Осенний марафон». Главным режиссером «Современника» она стала в 1972 году:
-Талантливейшая актриса, талантливый режиссер, огромная утрата для театра, для всей нашей культуры. Но то, что она сделала в своей жизни, мне кажется, останется надолго, - признался Карен Шахназаров.
Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Галина Волчек: актриса, режиссер, худрук "Современника"»