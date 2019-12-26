Владимир Винокур о смерти Галины Волчек: «Она человек XX и XXI века»

СЕГОДНЯ 21:38 2019-12-26T21:47:49+03:00

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Владимир Винокур признался в эфире Радио «Комсомольская правда», что новость о смерти худрука театра «Современник» Галины Волчек стала для него ударом. Несколько дней назад актриса попала в больницу с воспалением легких, но болезнь дала осложнения – 26 декабря коллеги по театру сообщили, что Галины Волчек не стало. Предварительной причиной смерти стали отек головного мозга и легких.

- Я Галочку любил много-много лет, мы дружили, она ко мне относилась очень тепло, я ее обожал. Хочу сказать, что эта потеря, немыслимая, для театрального искусства и вообще искусства России. Она человек 20-го и 21-го века, - сказал российский юморист, руководитель Государственного театра пародий.

Он уверен, что она была не только талантливой актрисой и режиссером, но и прекрасной женщиной.

- Она войдет в историю России, - считает Владимир Винокур.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752004" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...

ИСТОЧНИК KP.RU