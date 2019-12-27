2019-12-27T04:06:34+03:00
Общество

С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Рокот"

Все прошло в штатном режиме
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Рокот"С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Рокот"Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения.

- В пятницу, 27 декабря, в 02:11 по московскому времени с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России, - сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что все предстартовые операции, как и сам старт, прошли в штатном режиме. Наземные службы проконтролировали процесс. Разгонный блок "Бриз-КМ" с космическими аппаратами связи "Гонец-М" и военным спутником отделился от ракеты в расчетное время, в 2:17 по московскому времени.

Выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком "Бриз-КМ" займет несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Рокот"
В Росстате рассказали об убыли населения в ближайшие 16 лет
В Канаде сошел с рельсов товарный поезд
Россия отправила три судна на совместные учения с Ираном и Китаем
Русская православная церковь "благословила" крещение детей под именами "иностранных" святых
Washington Post: Трамп подыскивает преемника Помпео
США будет следить за учениями России, КНР и Ирана
Путин выразил соболезнования родственникам Галины Волчек
Эксперт объяснил, что могут повлечь за собой задержки в строительстве «Северного потока -2»
Reuters: Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки
Король Швеции во время своей рождественской речи лишил внуков королевских титулов, чтобы помочь им «создать свое будущее»
Генсек ООН поручил сотрудникам следить за ситуацией с выдачей виз США российским дипломатам
Песков рассказал, как президент предпочитает отмечать Новый год
Александр Калягин: «Для меня Волчек – пример, как надо вести театр и любить актеров»
Владимир Винокур о смерти Галины Волчек: «Она человек XX и XXI века»