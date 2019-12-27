С космодрома "Плесецк" стартовала ракета "Рокот"

СЕГОДНЯ 03:56 2019-12-27T04:06:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения.

- В пятницу, 27 декабря, в 02:11 по московскому времени с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России, - сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что все предстартовые операции, как и сам старт, прошли в штатном режиме. Наземные службы проконтролировали процесс. Разгонный блок "Бриз-КМ" с космическими аппаратами связи "Гонец-М" и военным спутником отделился от ракеты в расчетное время, в 2:17 по московскому времени.

Выведение спутников на расчетные орбиты разгонным блоком "Бриз-КМ" займет несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU