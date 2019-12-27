2019-12-27T07:18:06+03:00
Происшествия

На борту разбившегося в Алма-Ате самолета не было россиян

Погибли по меньшей мере 12 человек из 100 пассажиров и членов экипажа [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет начал падать вскоре после взлета. Фото: instagram.com/tjk_kchsmvdrkСамолет начал падать вскоре после взлета. Фото: instagram.com/tjk_kchsmvdrk
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На борту разбившегося в Алма-Ате самолета авиакомпании Bek Air не было россиян. Такие предварительные данные предоставило Генеральное консульство РФ в Казахстане.

Сайт kp.ru писал, что крушение произошло в пятницу, 27 декабря. На борту лайнера находились 100 человек, из них 95 пассажиров и пять членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали не менее 12 человек, еще столько же пострадали. Травмы получили восемь взрослых и четыре ребенка.

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Первое видео с места крушения самолета в Казахстане
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Воздушное судно Fokker 100 потеряло высоту при вылете из аэропорта Алма-Аты и при падении врезалось в бетонное ограждение, а потом еще и в двухэтажное здание. На месте работают бригады скорой помощи.

"Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет [россиян на борту], потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса", - цитирует РИА Новости собеседника в консульстве.

В дипмиссии уточнили, что в Казахстане многие люди живут по виду на жительство, а потому на данном этапе сложно сказать, откуда они родом. Посольство РФ находится в тесном контакте с местными экстренными службами.

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Видео с места крушения самолета авиакомпании Bek Air
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ИСТОЧНИК KP.RU

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