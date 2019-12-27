Ученица Этери Тутберидзе соболезнует в связи с крушением самолета в Алма-Ате

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-27T10:27:00+03:00

Отец фигуристки Элизабет Турсынбаевой родился в Казахстане, и последние годы она выступает за эту страну

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Фигуристка Элизабет Турсынбаева принесла соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Fokker-100 в аэропорту Алма-Аты.

Ученица тренера Этери Тутберидзе выразила надежду на то, что друзья и родственники жертв авиакатастрофы смогут мирно жить дальше после столь ужасной трагедии.

"Знаю, очень трудно... Но надеюсь, вы приобретете покой", - написала 19-летняя спортсменка у себя в сториз в Instagram.

Спортсменка принесла соболезнования

Элизабет родилась в Москве, но в 2013 году приняла окончательное решение выступать за родину своих предков - Казахстан. Весной 2019-го она ушла от канадского тренера Брайана Орсера обратно в группу к Этери Тутберидзе, и с тех пор достигла значительных результатов.

Напомним, что утром в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет рейса Алма-Аты - Нур-Султан. На борту находились 100 человек, из них, согласно данным Минздрава, 15 погибли и еще несколько десятков пострадали, в том числе дети.

Сайт kp.ru писал, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ правого двигателя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU