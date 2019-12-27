2019-12-27T08:29:26+03:00
Происшествия

При крушении самолета в Казахстане пострадал четырехмесячный ребенок

Малыша доставили в больницу [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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При крушении самолета в Казахстане пострадал четырехмесячный ребенок. Фото: МЧС КазахстанаПри крушении самолета в Казахстане пострадал четырехмесячный ребенок. Фото: МЧС Казахстана
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При крушении самолета авиакомпании Bek Air пострадали по меньшей мере 35 человек. Среди них есть дети. Известно, что самому маленькому пассажиру, получившему травмы в авиакатастрофе всего четыре месяца.

По имеющимся данным, врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга. Дополнительной информации о состоянии четырехмесячного пациента не приводится.

Сайт kp.ru писал ранее, что число погибших возросло до 14 человек. Список жертв крушения воздушного судна уже опубликован. Сначала экстренные службы сообщали о семи жертвах авиакатастрофы. На место происшествия в считанные минуты прибыли врачи и спасатели. Пострадавших доставили в больницы Алма-Аты. Известно, что пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, россиян на борту самолета не было.

Самолет Bek Air выполнял рейс из Алма-Аты в Нурсултан. Он вылетел в 7:05 по местному времени и практически сразу пропал с радаров. Очевидец рассказал о моменте крушения, в сети также появилось видео с места происшествия. А полеты самолетов Fokker-100, из которых состоит весь авиапарк компании перевозчика, уже приостановлены.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

Первое видео с места крушения самолета в Казахстане.В момент ЧП на борту лайнера находились 100 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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