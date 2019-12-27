Фото с места падения самолета в Алма-Аты: в авиакатастрофе погибли 15 человек
Утром в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Очевидцы тут же начали публиковать фото с места падения самолета в Алма-Аты.
Он должен был вылететь из местного аэропорта в Нур-Султан, но потерял высоту при взлете и врезался в двухэтажное здание.
Самолет пробил бетонное ограждение и врезался в домФото: REUTERS
К счастью, в доме никого не было, а воздушное средство не загорелось, однако без погибших не обошлось.
Сайт kp.ru рассказывал, что на борту самолета находились всего около 100 человек. На настоящий момент известно о 15 жертвах авиакатастрофы - 14 человек скончались на месте, еще один умер в больнице.
Среди пострадавших есть маленькие детиФото: REUTERS
Пострадавшие исчисляются десятками, среди них есть дети. Многие получили закрытые черепно-мозговые травмы.
Генконсульство РФ сообщило, что россиян на борту самолета не было. Однако дипломаты остаются в контакте с экстренными службами.
Самолеты Fokker-100 перестали выпускать в 1997 году. Фото: МЧС Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже принес свои соболезнования родным и близким погибших. Правительство направило на место инцидента своих представителей.
Эксперт считает, что мог отказать правый двигатель. Фото: МЧС Казахстана
Причины авиакатастрофы выясняются, но технический авиаэксперт Юрий Антипов считает, что у лайнера мог отказать правый двигатель.
На месте крушения работают медики и спасатели. Фото: МЧС Казахстана
"Комсомольская правда" присоединяется к соболезнованиям и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
ИСТОЧНИК KP.RU
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